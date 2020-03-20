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Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

İHA

Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kars'ta özellikle kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen trafik ekipleri, bazı bölgelerde görüş mesafesinin yok denilecek seviyede olduğunu belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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