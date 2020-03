Tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın son durumu içler acısı! Restorasyonu yapılan tarihi hamamın kubbesi yıkıldı

19. yüzyılda yapılan tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı her geçen gün biraz daha yıkılırken, restorasyonu yapılan tarihi hamamın ise kubbesi yıkıldı.

Kars’ta tarihi değerler tek tek yıkılarak kaybolurken, yetkililer ise sadece seyrediyor. Hiçbir önlemin alınmadığı tarihi Tevfik Paşa Konağı tamamen yıkılmak üzere, sadece 4 duvarı kalan konak, biran evvel koruma altına alınmadığı takdirde yıkılarak tarihin karanlıklarında yerini alacak.

“Restorasyonu yapılıyordu, kubbesi yıkıldı”

Kars Kalesi altında, Taş Köprü yanında bulunan ve 'Tarihi Dokunun Korunması' projesi kapsamında restoresine başlanan Cuma Hamamı’nın restore edildiği sırada kubbesi yıkıldı. İlgili firma tarafından üzeri brandayla kapatılan kubbe, brandanın yırtılmasıyla ortaya çıktı. Kars Valiliği öncülüğünde Kültür Turizm ve Altyapı Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (KARTAB) koordinesinde 'Tarihi Dokunun Korunması Projesi' kapsamında restorasyon çalışmalarına başlanan ve bir türlü tamamlanamayan hamamın kubbesinin nasıl yapılacağı ise merak ediliyor.

Kars’ta her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Tevfik Paşa Konağı’nın herkesin gözleri önünde yıkılması vatandaşları da üzüyor. Tarihi binanın neden koruma altına alınmadığını anlamadıklarını ifade eden vatandaşlar, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nü göreve davet etti.

Kars’ta tarihi değerlere gereken değerin verilmediğine dikkat çeken vatandaşlar, “Kars’ın her tarafı tarih, ancak tarihi değerler yeterince ilgi görmüyor. Tarihi değerlere önem verilmiyor. Birçok harabe olmuş tarihi bina var. İnşallah yetkililer kısa sürede bu tarihi binalara bir önlem alarak yıkılmaktan kurtarır” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.