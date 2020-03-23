Kars’ta uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta uyuşturucu madde alışverişi yaparken suç üştü yakalanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edilen İ.E. bir başka kişiyle uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete getirilen İ.E. buradaki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye, ardından da Adliye’ye sevk edildi.

Adliye’ye sevk edilen İ.E. çıkarıldığı mahkemece, ‘TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.