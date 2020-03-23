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Arpaçay’da cinnet getiren bir kişi eşiyle kızını vurdu

İHA

Arpaçay'da cinnet getiren bir kişi eşi ve kızını vurdu.

Arpaçay’da cinnet getiren bir kişi eşiyle kızını vurdu

Arpaçay’da cinnet getiren bir kişi eşi ve kızını vurdu.
Olay, Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Çatma (Pergit) köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşi ile tartışan G.K. sinir krizi geçirerek taşıdığı silahla eşini vurdu. K.K. ardından araya girmeye çalışan ve kızını da aynı silahla vurdu. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri baba K.K.’yı gözaltına alırken, K.K.’nın kızı S.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi L.K. ise Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. L.K.’nın durumun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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