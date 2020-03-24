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Kars’ta yaşılar uyarıldı “Aklıma dükkan geliyor, motor geliyor çıkıyorum”

İHA

Kars'ta, dışarı çıkma yasağına uymayan vatandaş, zabıta ekiplerine, 'aklıma dükkan geliyor, motoru satmak geliyor, dayanamıyorum, dışarı çıkıyorum' diye cevap vermesi şaşırttı. Vatandaşı zabıta ekipleri zor ikna ederek evine gönderdi.

Kars’ta yaşılar uyarıldı “Aklıma dükkan geliyor, motor geliyor çıkıyorum”

Kars’ta, dışarı çıkma yasağına uymayan vatandaş, zabıta ekiplerine, ‘aklıma dükkan geliyor, motoru satmak geliyor, dayanamıyorum, dışarı çıkıyorum’ diye cevap vermesi şaşırttı. Vatandaşı zabıta ekipleri zor ikna ederek evine gönderdi.
Kars’ta korona virüsü sebebiyle risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar zabıta ekiplerince uyarıldı. Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda gördükleri 65 yaş üstü vatandaşların ikaz ederek evlerine gönderiyor. Bazı vatandaşlar, ise verdikleri cevaplarla zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi.
Kars’ta dışarıya çıkan 80 yaşındaki vatandaşı zabıta zor ikna ederek evine gönderirken, bir vatandaş ise “dayanamıyorum” diyerek dışarıya sokağa çıktığını belirtti.

“Dayanamıyorum, alışmışım”
Zabıta amirinin sağlığın için evinde kal diye uyardığı vatandaş, “Ben bahçeye gidiyorum ama dayanamıyorum alışmışım arkadaş ya, bir semaver koyup çay içiyorum. Bir saat oturuyorum. Ondan sonra dükkan aklıma geliyor. Dostları arkadaşları görmek aklıma geliyor. Motoru satmak aklıma geliyor. Ölüm Allah’tan takdiri ilahi” diyerek cevap verdi. Zabıta ekipleri vatandaşı ikna ederek evine gönderdi.
65 yaş üstü vatandaşların uyarılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevli memur Sevda Ülker, “İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda sokağa izinsiz çıkan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı uyararak, evlerine gönderiyoruz. Kısıtlamadan bilgisi olmayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerinde kalmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz” dedi.
Kars’ta zabıta ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda dışarı çıkan yaşlı vatandaş uyarıldı. Bazı vatandaşlar ise zabıta araçlarıyla evlerine götürüldü. Bazı vatandaşlar ise evlerine gitmemek için zabıta ekiplerine direndi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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