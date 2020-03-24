Arpaçay’da belediye vatandaşların ihtiyacını karşılıyor

Arpaçay’da 65 yaş üstü vatandaşların günlük ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyor.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay’ın talimatlarıyla ilçe genelinde yalnız yaşayan, 65 yaş üstü vatandaşlar tek tek tespit edildi. Tespit edilen vatandaşların günlük olarak ihtiyaçları belirlenerek, vatandaşlar evlerinde rahat rahat otururken, zabıta ekipleri vatandaşların alışverişlerine yaparak evlerine teslim ediyor.

Başkan Erçetin Altay, günlük olarak zabıta müdürüyle görüşerek, vatandaşların mağdur edilmemesi konusunda uyarıyor.

Vatandaşların günlük ihtiyaçlarının ivedi bir şekilde karşılanmasını gerektiğini ifade eden Başkan Erçetin Altay, “İlçemizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızı tespit ettik, günlük olarak görevli arkadaşlarımız vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılıyor. Amacımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkmadan sağlıklı bir şekilde bu süreci atlaması, bunun için belediye olarak her türlü tedbirleri aldık” dedi.

Başkan Erçetin Altay, ilçe genelinde korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara el broşürleri dağıttıklarını da sözlerine ekledi.

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