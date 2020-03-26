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Arpaçay’da caddeler günlük yıkanıyor Başkan Erçetin Altay, çalışmalara eşlik ediyor

İHA

Arpaçay'da vatandaşların sağlığı için cadde ve kaldırımlar günübirlik yıkanıyor. Başkan Altay, çalışmalara bizzat eşlik ediyor.

Arpaçay’da caddeler günlük yıkanıyor Başkan Erçetin Altay, çalışmalara eşlik ediyor

Arpaçay’da vatandaşların sağlığı için cadde ve kaldırımlar günübirlik yıkanıyor. Başkan Altay, çalışmalara bizzat eşlik ediyor.
Türkiye'de korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı. Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde ise cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından suyla yıkanarak günübirlik dezenfekte ediliyor.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, belediye ekiplerince rutin olarak yapılan çalışmalara eşlik ediyor. Altay, belediye ekipleriyle birlikte yıkama çalışması yapıyor.
Vatandaşların sağlıklarının her şeyden önemli olduğunu ifade eden Başkan Erçetin Altay, “Dünya’yı saran koronavirüs salgını karşısında ülkemizin aldığı tedbirlere ek olarak, belediye ekipleri olarak, gerek ilçe merkezindeki cadde ve sokakların, gerek resmi kurumları, özel apartmanları, tamamında dezenfekte çalışması yapıyoruz. Sokakları normal suyla temizledikten sonra arkasından dezenfekte etmek için ilaçlı suyla yıkıyoruz” dedi.
Altay, “bu süreç çok zorlu bir süreç, bu zorluğu, hükümetimiz başta Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onun ekibi, bürokratı ile siyasetçisiyle, bölgemizde de 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanımız Adem Çalık ile birlikte hükümetimizin bize verdiği destekle bizde Arpaçay’da bu süreci en iyi atlatmanın alternatif yollarını arıyoruz. Tabi hükümetimizin yayımlamış olduğu genelgeler dahilinde belli başlı işyerlerimiz tamamı kapalı, belediye olarak denetliyoruz. Arpaçay’daki tüm kurum ve kuruluşlar, koordineli bir şekilde bu sürecin en iyi şekilde atlatılmasına yönelik üstün gayretler sarf ediliyor. Umarım bu süreci en iyi şekilde atlatarak mutlu yarınlara adım atarız” diye konuştu.
Arpaçay Belediye Başkanlığı’na bağlı ekipler, cadde ve kaldırımları ilk olarak tazyikli suyla yıkıyor, ardından yıkanan caddeler tekrar ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Belediye yıkama çalışmalarını vatandaşların sağlıkları için günü birlik yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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