Kars’ta esnafa 25 bin destek kredisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars’ta esnafa 25 bin destek kredisi

İHA

Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, esnaflara verilecek 25 bin liralık kredi başvuruların başladığını söyledi.

Kars’ta esnafa 25 bin destek kredisi

Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, esnaflara verilecek 25 bin liralık kredi başvuruların başladığını söyledi.
Başkan Burulday, “Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatlarımıza destek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan “Esnaf Destek Paketi” kapsamında Halk Bankası tarafından 25 bin TL kredi ve 25 bin TL limitli Paraf Esnaf Kart başvuruları başlamıştır” dedi.
36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz ve 25 bin TL limitli işletme kredisinin, faiz oranının yıllık yüzde 4,5 olduğunu ifade eden Başkan Burulday, “Ayrıca 12 aya kadar taksitlendirme imkanı olan 25 bin TL limitli Paraf Esnaf Kart’ın ilk üç ay ödemesiz dönemli, düzenli nakit akışlı ve anlaşmalı tedarikçilerden özel limit özellikleri bulunmaktadır. Krediden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın KOSGEB’ten destek almamış olması gerekmektedir. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinden kredi kullanmış ve kredisi devam eden esnaf ve sanatkarlarımız, kooperatife müracaat ederek aynı şartlarda kredi kullanabilirler. Halk Bankası şubesinde yoğunluğun yaşanmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması açısından müracaatlar, esnaf ve sanatkarlarımızın kayıtlı olduğu oda aracılığıyla yapılacaktır. Krediden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız, nüfus cüzdan fotokopisi ve vergi levhası fotokopisi ile birlikte bağlı olduğu odaya müracaat etmesi rica olunur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumarcılardan polis baskına karşı kameralı önlem!
YEREL HABERLER Kumarcılardan polis baskına karşı kameralı önlem!
Kars’ta trafik ekiplerinden korona virüs tedbiri
YEREL HABERLER Kars’ta trafik ekiplerinden korona virüs tedbiri
Diyetisyen Şahin’den Kovid-19’a karşı beslenme önerisi
YEREL HABERLER Diyetisyen Şahin’den Kovid-19’a karşı beslenme ...
Kars’ta marketler müşterilerine ‘kurye’ ile hizmet verecek
YEREL HABERLER Kars’ta marketler müşterilerine ‘kurye’ ile hizmet ...
Arpaçay’da caddeler günlük yıkanıyor Başkan Erçetin Altay, çalışmalara eşlik ediyor
YEREL HABERLER Arpaçay’da caddeler günlük yıkanıyor Başkan Erçetin ...
Kars’a giriş ve çıkışlarda korona virüs tedbiri için ateş ölçümü yapılıyor UMKE ekipleri, vatandaşların ateşini ölçerek bilgilendiriyor
YEREL HABERLER Kars’a giriş ve çıkışlarda korona virüs tedbiri için ...
Kars Belediyesi oturma banklarını söküyor
YEREL HABERLER Kars Belediyesi oturma banklarını söküyor
Kars’ta tek kullanımlık maske üretiliyor
YEREL HABERLER Kars’ta tek kullanımlık maske üretiliyor
Kars eski Emniyet Müdürlüğü Polisevi oluyor
YEREL HABERLER Kars eski Emniyet Müdürlüğü Polisevi oluyor
Akyaka Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Akyaka Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
AK Parti Kars Milletvekili Kılıç müjdeyi verdi ‘Millet Bahçesi hayırlı olsun’
YEREL HABERLER AK Parti Kars Milletvekili Kılıç müjdeyi ...
Kars’ta duruşmalar ikinci bir talimata kadar durduruldu
YEREL HABERLER Kars’ta duruşmalar ikinci bir talimata kadar ...
(Görüntülü) Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan zorlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip ...
(Görüntülü) KARS - Evden çıkamadı, ihtiyaçlarını polis getirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARS - Evden çıkamadı, ihtiyaçlarını ...
Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan zorlandı
YEREL HABERLER Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan ...
Evden çıkamadı, ihtiyaçlarını polis getirdi
YEREL HABERLER Evden çıkamadı, ihtiyaçlarını polis getirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X