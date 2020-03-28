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Kars Belediyesi Cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkıyor

İHA

Kars Belediyesi korona virüse karşı yürütülmekte olan kapsamlı dezenfeksiyon ve diğer alınan tedbirlere ek olarak cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkıyor.

Kars Belediyesi Cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkıyor

Kars Belediyesi korona virüse karşı yürütülmekte olan kapsamlı dezenfeksiyon ve diğer alınan tedbirlere ek olarak cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkıyor.
Başkan Ayhan Bilgen’in talimatlarıyla başlatılan çalışmalarda kaldırım ce caddeler önce köpüklü ve tazyikli suyla yıkandı, ardından da dezenfekte edildi.
“Caddelere park edilen araçlara temizlik çalışmalarına engel oluyor”
Kars belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar, ana cadde ve sokaklarda süratli biçimde gerçekleştirilirken, belediye çalışmalarını caddelere park edilen araçlar zaman zaman engelledi. Özellikle galericiler tarafından caddelere park edilen ve üzerinde satılık yazılan araçlar bir türlü park ettikleri yerlerden kaldırılamadı.
Vatandaşlar ise kendi sağlıkları için yapılan çalışmalara engel olan araçların trafik ekiplerince çekici çağrılarak kaldırılmasını istediler.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri başta Faikbey Caddesi olmak üzere, Atatürk Caddesi ve Kazımpaşa Caddesi’nin önce kaldırımlarını yıkadı, ardından de caddeyi yıkayarak dezenfekte etti. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kenttin diğer cadde ve kaldırımlarında de yıkama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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