Doğu Ekspresi Akyaka tren seferleri durduruldu

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Doğu Ekspresi ve KarsAkyaka tren seferleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, şehirler arası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenlerin geçici olarak işletilmeyeceği belirtildi. Bu kapsamda Doğu Ekspresi ve KarsAkyaka tren seferleri geçici olarak durduruldu.

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