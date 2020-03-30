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Kars’ta köylerden ilçelere, ilçelerden il merkezine sınırlama getirildi

İHA

Kars İl Pandemi Kurulu kararıyla köylerden ilçelere, ilçelerden de il merkezine gelecek olan toplu taşıma araçlarına sınırlama getirildi.

Kars’ta köylerden ilçelere, ilçelerden il merkezine sınırlama getirildi

Kars İl Pandemi Kurulu kararıyla köylerden ilçelere, ilçelerden de il merkezine gelecek olan toplu taşıma araçlarına sınırlama getirildi.
Kars İl Pandemi Kurulu, Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığı’nda Gazi Toplantı Toplantı Salonunda toplandı.
Kurul, Kars’ta uygulanmak üzere gönderilen talimatlar doğrultusunda bazı kararlar aldı.
Daha öncesinden hazırlanmış olan Pandemiye Hazırlık ve Faaliyet Planı çerçevesinde Kars’ta bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluklarının hassasiyetle yerine getirilmesi için gerekli planlama ve çalışmaların yapılmasına karar verildi.
Belediye sistemleri, camii ve kolluk birimlerinin araçları aracılığı ile ev izolasyonu ve sosyal mesafe açısından gerekli duyurular yapılacak.
Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla yolcu alınmasına yönelik her türlü durum önlenecek.
Sosyal hareketliliğin önlenmesi amacı kapsamında; köylerden ilçelere, ilçelerden il merkezine yapılan toplu taşıma hizmetlerine sayı ve gün gibi sınırlamalar getirilerek uygulama planının hazırlaması için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Kars Şoförler Odası Başkanlığının koordineli olarak çalışma yapması karara bağlandı.
Köyde ikamet eden vatandaşların sosyal hareketliliğinin önlenmesi amacıyla, Jandarmanın kullandığı araçlar aracılığıyla dışarı çıkmamaları, evde kalmaları ve köy içinde sosyal iletişimin azaltılması yönünde uyarılmalarına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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