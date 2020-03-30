Kars'ta 4 yerleşim yeri, karantinaya alındı

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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü ile Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Susuz ilçesinin Erdağı köyü ve Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, koronvirüse karşı alınan tedbirler kapsamında; karantina uygulanan Türkmeşen köyü, Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi, Erdağı köyü ile Karabağ köyüne giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2020-03-30 14:27:05



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