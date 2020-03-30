Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan kar her tarafı beyaza bürüdü. Yoğun kar dolayısıyla caddeler, çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

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