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KAÜ’de uzaktan eğitim başladı

İHA

Kafkas Üniversitesi'nde (KAÜ) uzaktan eğitim başladı. Canlı yayında derslere giren Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu öğrencilere "evde kal" çağrısında bulundu.

KAÜ’de uzaktan eğitim başladı

Kafkas Üniversitesi'nde (KAÜ) uzaktan eğitim başladı. Canlı yayında derslere giren Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu öğrencilere “evde kal” çağrısında bulundu.
Ülke genelinde alınan koronavirüsü önlemleri çerçevesinde üniversitelerde Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitim sürecine geçildi. Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAUZEM) tarafından kurulan sistem ile öğrenciler ve akademisyenler için uzaktan eğitim dersleri başladı. Dersler KAUZEM Müdürü Prof. Dr. Erkan Tokucu kontrollerinde veriliyor.
Sistemi tanıtan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu daha sonra canlı yayında olan bir sınıfın dersine girerek öğrencilere “evde kal” çağrısında bulundu.
Prof. Dr. Kapu, bu sistemle 1 saatte 70 ayrı sınıfta 3 bin 500 öğrenciye ders anlatıldığını ve sistemin başarılı bir şekilde çalıştığını söyledi.
Canlı yayında verilen derslere katılan Prof. Dr. Kapu, öğrencilere seslenerek, “Sevgili arkadaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni uygulamayla birlikte teknik altyapımızı tamamladık ve uzaktan eğitim sistemiyle bugün itibariyle derslerimize başladık. Biliyorsunuz sizlerin sağlığı bizim açımızdan çok önemli. Bu bağlamda bizde elimizden geldiği kadar sizin eğitim sürecinden kopmamanız için böyle bir teknik süreci başlattık. Yeter ki siz evde kalın, sağlığınıza dikkat edin, emin olun sizler olmayınca buraların hiçbir anlamı yok, sizlerle burası vardır, sizlerle anlam ve değer kazanıyor” dedi.
KAUZEM Müdürü Prof. Dr. Erkan Tokucu ise yeni uzaktan eğitim sistemi hakkında teknik bilgi verdi.

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