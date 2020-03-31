Kars’ta Kızılay’dan anlamlı destek

Kars’ta Kızılay, 65 yaş üstü vatandaşlara kuru gida ve kavurma desteği verdi.

Türk Kızılay Kars Şubesi ekipleri, Coronavirüs (covit19) sebebiyle evlerinden çıkmaması gereken 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarını çalarak kuru gıda ve kavurma paketlerini teslim etti.

Türk Kızılayı Kars Şubesi ekipleri, kentte daha önceden belirlenen ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, gıda kolileri ile kavurma paketlerini vatandaşlar verdi. Ardından da vatandaşları bilgilendirdi.

Öte yandan Türk Kızılayı Kars Şubesi’nin bu tür desteklerinin devam edeceği öğrenildi.

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