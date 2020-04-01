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Karslılar evde kalmayı tercih etti

İHA

Karslılar evde kalmayı tercih etti

Kars’ta, koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısı sonrası sokaklar büyük orada boşaldı.
Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısının dikkate alınmasıyla sokakların boşluğu göze çarptı. Özellikle kentin en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi’ndeki sessizlik ise dikkati çekti.
Karslıların yapılan uyarıların ardından evlerinde kalmaları yetkilileri de sevindirdi. Sürekli kentte polis araçlarından ve belediye hoparlöründen anonslar yapılarak vatandaşların uyarılmasının da caddelerin boş kalmasında etken olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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