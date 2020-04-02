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Kars’ta karantinaya alınan köye giriş çıkış yasak

İHA

Kars'ta, karantinaya alınan köyün kentle bağlantısı kesildi. Jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri aldığı köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Kars’ta karantinaya alınan köye giriş çıkış yasak

Kars’ta, karantinaya alınan köyün kentle bağlantısı kesildi. Jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri aldığı köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyü, korona virüs kapsamında karantinaya alındı. Köy girişinde jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Köy girişini kapatan jandarma vatandaşların köy dışına çıkışına izin vermiyor.
Kars’ta Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi, Digor Türkmeşen köyü, Susuz Erdağı köyü, Kağızman Karabağ köyü ve son olarak Selim Benliahmet köyü karantinaya alınarak giriş çıkışları kapatıldı. Benliahmet köyü girişinde jandarma ekipleri görev aldı. Köy girişini dubalarla kapatan jandarma, adeta bölge de kuş uçurtmuyor.
Öte yandan Benliahmet köyün karantinaya alınmasıyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Selim ilçesi Benliahmet köyü 2 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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