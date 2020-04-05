Kars’ta Odin uyuşturucuya geçit vermiyor

Kars’ta Narkotik Köpeği Odin, uyuşturucu tacirlerinin kabusu oldu. Kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin uyuşturucu ticareti yapmak maksadıyla kente geleceği bilgisi alınması üzerine harekete geçti.

Narkotik ekipleri, yapılan fiziki takip neticesinde plakasını tespit ettiği aracı takip etmeye başladı. Sanayi Uygulama Noktasında durdurulan araçta, Narkotik Köpeği Odin’in yaptığı aramada 430 gram bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi ve 3 adet extasy hap ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan Ü.Ç. ve O.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında TCK 188 (Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti) suçu kapsamında adli tahkikata başlatıldı.

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