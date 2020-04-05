Narkotik köpeği Odi'nin 'Evde Kal' yazılı zafer pozu

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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 430 gram bonzai ve 3 ecstasy hap ele geçirildi. Narkotik köpeği Odi, ele geçirilen uyuşturucuyla yazılan 'Evde Kal' yazısı önünde poz verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 42 plakalı aracı uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği Odi ile yapılan aramada, 430 gram bonzai ve 3 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araç içerisindeki Ü.Ç. ve O.G., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan gözaltına alındı. Narkotik köpeği Odi, ele geçirilen uyuşturucu madde ile yazılan 'Evde Kal' çağrısıyla zafer pozu verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2020-04-05 11:50:13



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