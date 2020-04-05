Apart dairede kumar oynayan 8 kişiye suçüstü

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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta kiralanan bir apart dairede kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye toplam 9 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir apart dairede Ş.Y.'nin kumar oynattığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi. Baskında kumar oynatmak amacıyla kiralandığı tespit edilen apartta S.T., R.M., S.M., K.Y., A.A., R.Ö., M.M. ve F.Y. suçüstü yakalandı. Masaların üzerinde iskambil kağıtlarıyla karşılaşan ekipler, kumar oynandığına dair tutanak tuttu. Kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye toplam 9 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Ş.Y. hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2020-04-05 11:56:07



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