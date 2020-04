Kars'ta otomobilin çarptığı 2 at telef oldu

Suat İNCEDERE/ARPAÇAY (KARS), (DHA)KARS'ta yolda gezen başıboş atlara çarpan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, 2 at telef oldu.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kars'ın Arpaçay ilçesinin Doğruyol Köyü Bakırçıkan mevkisinde meydana geldi. Ardahan'ın Çıldır ilçesi yönünden Kars'ın Arpaçay ilçesine giden Habib Balkay yönetimindeki 36 AS 561 plakalı otomobil, önüne çıkan başıboş atlara çarptı. Kazada, atlara çarpması sonucu şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü. Sürücü Habip Balkay, kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilin çarptığı iki at ise telef oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Arpaçay Suat İNCEDERE

2020-04-05 15:15:33



