Kars'ta 'İl Pandemi Kurulu' Toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars'ta 'İl Pandemi Kurulu' Toplantısı yapıldı

İHA

Koronavirüs (Kovid19) salgınının yayılmasını önlemek için Kars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığında "İl Pandemi Kurulu" toplantısı yapıldı.

Kars'ta 'İl Pandemi Kurulu' Toplantısı yapıldı

Koronavirüs (Kovid19) salgınının yayılmasını önlemek için Kars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığında "İl Pandemi Kurulu" toplantısı yapıldı.
Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Boşnak, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Başsavcı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Tüm dünya olduğu gibi ülkemizde bu ölümcül virüs salgınıyla karşı karşıya kaldı. Bu salgının başından beri devletimizin tüm kurumları bu salgının en az zararlı atlatılması ve bir an önce ortadan kaldırılması için elinden gelen tüm imkanları seferber etmiştir. Bu yönde çok önemli tedbirler alındı. İlimizde de umuma açık yerlerin kapatılmasından tutun da, bütün kurum ve kuruluşların, toplu taşıma araçlarının kullanımına ve temizlenmesine kadar birçok alanda yeni tedbirler hayata geçirildi. Ülke genelinde virüsün yayılmasını önlemek için de 30 büyük şehre giriş çıkış yasağı konuldu. Ayrıca 81 ilimizin tamamını kapsayan evrelerde tedbirler alındı. En son hepinizin bildiği gibi marketlerle ilgili karar alındı. Toplu bulunan yerlerde ve marketlerde maske kullanmasının yanı sıra 20 yaşın altındaki gençlerimizin sokağa çıkmaları sınırlandırıldı. Devletimizin aldığı koruyucu tedbirleri Kars’ta da hassasiyetle uyguluyoruz” dedi.
Aldığımız tedbirlerin yanı sıra yeni alınan tedbirleri de eklemek durumu ile karşı karşıyayız. Ben huzurlarınızda tabii bütün bu tedbirlerin uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diyen Öksüz, “Sağlık çalışanlarımız görevlerini yerine getirmek adına son derece duyarlı davranıyor. Buradan tekrar onlara da teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Vefa Sosyal Destek Grubumuz da 65 yaşın üstündeki ve kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Aynı zamanda sosyal hareketliliği azaltmak için ve sosyal mesafeyi korumak için birçok sosyal yardım da bu arada yürürlüğe koymuş durumdayız. PTT kanalı ile biliyorsunuz ekonomik destek kapsamında vatandaşlarımıza yardım yapıyoruz. Bu yardımları da sosyal hareketliliği azaltmak ya da bankalar aracılığıyla değil, bizzat görevliler aracılığıyla, PTT çalışanları aracılığıyla kendi evlerinde teslim etmeye başladık. Bu çalışmalarımızı bugün de sürdürdük. Umuyorum ki bugün en geç yarın da çalışmalarda tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi çok sayıda alınan tedbirler var. Bunları da yerine getirmek için bütün çalışanlarımız kamu personelinin çok büyük bir özveriyle gayret ediyorlar ve çalışıyorlar. Gecesini gündüzüne katıyorlar. Bugün de bu mevcut ve uygulama durumunu gözden geçirmek, hem de yeni alınması gereken kararları almak üzere ilgili kurum temsilcilerimle toplanmış bulunuyoruz. Biliyorum ki buradan yeni kararlarla mücadelemize daha fazla güç kazandıracağız. Mücadelemizin etkinliğini daha fazla artıracağız diye düşünüyorum. Tabii ki herkese çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Vatandaş olarak hepimiz sosyal hareketliliği azaltmak ve evlerimizde kalmak sorumluluğu düşüyor. Aynı zamanda kurumsal olarak da hepimiz bu mücadelede birer görevliyiz. Bu görevimiz de hakkıyla yerine getirmek durumundayız” diye konuştu.
Hem dinamik, hem de çok yönlü bir çalışma ve tedbir gerektiren çok önemli bir salgınla karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Vali Türker Öksüz, Kars’ta ki hastanelerde Covid19 testlerinin yapıldığını söyledi.
Öksüz, “ Bu arada hem devlet hastanesinde, hem de Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanemizde Covid19’a yönelik numunelerin testinin yapılmakta olduğunu ifade etmek istiyorum. Her iki hastanelerimiz aynı zamanda pandemi hastanesi olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda numune kontrolleri de yapmaktadır ve testlerin kontrollerinde yapmaktadır. Buna göre de test sonuçlarına göre gerekli çalışmaları alması gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve umuyorum ki bu salgını en kısa sürede atlatacağız. Bundan hiçbir şüphemiz yok ama bizim buradaki tek hassasiyetiniz bu salgını en az zararla ve ne az kayıpla yani tabiri caizse tek bir vatandaşımızın burnu bile kanamadan aşmaktır. Her zamanki gibi Kars’ta yaşayan hemşerilerimize çağrımız her zamanki gibi evlerde kalmalarıdır. Bizler tarafından duyurulan ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından duyurulan hususlara riayet etmeleri ve tedbirler noktasında çok hassasiyet göstermeleri çok önemlidir. Mücadelede evde kalırsan sosyal mesafenizi sosyal hareketlerinize azaltırsa umuyorum çok kısa sürede bu mücadeleden galip şekilde ayrılacağız. Allah yardımcımız olsun. Bütün dünya için zor ve mücadele edilmesi çok sıkıntılı bir hastalıkla karşı karşıyayız“ şeklinde konuştu.
Vali Türker Öksüz’ün konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta trafik uygulamaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kars’ta trafik uygulamaları devam ediyor
Digor’da vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Digor’da vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
Uyarılara uyan Karslılar evde kalmayı tercih etti
YEREL HABERLER Uyarılara uyan Karslılar evde kalmayı tercih etti
(Görüntülü) Polisler yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisler yiyeceklerini sokak köpekleri ...
Polisler, yiyeceklerinden sokak köpeklerine verdi
YEREL HABERLER Polisler, yiyeceklerinden sokak köpeklerine verdi
(Görüntülü) Kars'ta otomobilin çarptığı 2 at telef oldu 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kars'ta otomobilin çarptığı 2 at telef ...
Kars'ta otomobilin çarptığı 2 at telef oldu
YEREL HABERLER Kars'ta otomobilin çarptığı 2 at telef oldu
Kars’ta tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler
YEREL HABERLER Kars’ta tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler
Apart dairede kumar oynayan 8 kişiye suçüstü
YEREL HABERLER Apart dairede kumar oynayan 8 kişiye suçüstü
Narkotik köpeği Odi'nin 'Evde Kal' yazılı zafer pozu
YEREL HABERLER Narkotik köpeği Odi'nin 'Evde Kal' yazılı zafer pozu
(Görüntülü) Taksi şoföründen koronavirüse karşı naylonlu önlem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Taksi şoföründen koronavirüse karşı ...
Kars’ta apartı kumar oynatmak için kiraladı
YEREL HABERLER Kars’ta apartı kumar oynatmak için kiraladı
Kars’ta Odin uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Kars’ta Odin uyuşturucuya geçit vermiyor
Taksi şoföründen koronavirüse karşı naylonlu önlem
YEREL HABERLER Taksi şoföründen koronavirüse karşı naylonlu önlem
Karslı işçiler Gürcistan'ta mahsur kaldı Gürcistan’da kalan işçiler Türkiye’ye dönmek istiyor
YEREL HABERLER Karslı işçiler Gürcistan'ta mahsur kaldı Gürcistan’da ...
(Görüntülü) Gürcistan'ta mahsur kaldıklarını whatsapp mesajıyla duyurdular
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gürcistan'ta mahsur kaldıklarını whatsapp ...
Gürcistan'ta mahsur kalan 10 işçi WhatsApp'tan yardım istedi
YEREL HABERLER Gürcistan'ta mahsur kalan 10 işçi WhatsApp'tan yardım ...
Kars’ta cadde ve sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER Kars’ta cadde ve sokaklar boşaldı
Kars’ta 806 kişiye paraları evlerinde verildi
YEREL HABERLER Kars’ta 806 kişiye paraları evlerinde verildi
Kars’ta cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri
YEREL HABERLER Kars’ta cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri
Kars’ta, ’Psiko-Sosyal Destek İl Koordinasyon Merkezi’ kuruldu
YEREL HABERLER Kars’ta, ’Psiko-Sosyal Destek İl Koordinasyon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X