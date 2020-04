Kars'ta 'İl Pandemi Kurulu' Toplantısı yapıldı

Koronavirüs (Kovid19) salgınının yayılmasını önlemek için Kars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığında "İl Pandemi Kurulu" toplantısı yapıldı.

Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Boşnak, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Başsavcı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Tüm dünya olduğu gibi ülkemizde bu ölümcül virüs salgınıyla karşı karşıya kaldı. Bu salgının başından beri devletimizin tüm kurumları bu salgının en az zararlı atlatılması ve bir an önce ortadan kaldırılması için elinden gelen tüm imkanları seferber etmiştir. Bu yönde çok önemli tedbirler alındı. İlimizde de umuma açık yerlerin kapatılmasından tutun da, bütün kurum ve kuruluşların, toplu taşıma araçlarının kullanımına ve temizlenmesine kadar birçok alanda yeni tedbirler hayata geçirildi. Ülke genelinde virüsün yayılmasını önlemek için de 30 büyük şehre giriş çıkış yasağı konuldu. Ayrıca 81 ilimizin tamamını kapsayan evrelerde tedbirler alındı. En son hepinizin bildiği gibi marketlerle ilgili karar alındı. Toplu bulunan yerlerde ve marketlerde maske kullanmasının yanı sıra 20 yaşın altındaki gençlerimizin sokağa çıkmaları sınırlandırıldı. Devletimizin aldığı koruyucu tedbirleri Kars’ta da hassasiyetle uyguluyoruz” dedi.

Aldığımız tedbirlerin yanı sıra yeni alınan tedbirleri de eklemek durumu ile karşı karşıyayız. Ben huzurlarınızda tabii bütün bu tedbirlerin uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diyen Öksüz, “Sağlık çalışanlarımız görevlerini yerine getirmek adına son derece duyarlı davranıyor. Buradan tekrar onlara da teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Vefa Sosyal Destek Grubumuz da 65 yaşın üstündeki ve kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Aynı zamanda sosyal hareketliliği azaltmak için ve sosyal mesafeyi korumak için birçok sosyal yardım da bu arada yürürlüğe koymuş durumdayız. PTT kanalı ile biliyorsunuz ekonomik destek kapsamında vatandaşlarımıza yardım yapıyoruz. Bu yardımları da sosyal hareketliliği azaltmak ya da bankalar aracılığıyla değil, bizzat görevliler aracılığıyla, PTT çalışanları aracılığıyla kendi evlerinde teslim etmeye başladık. Bu çalışmalarımızı bugün de sürdürdük. Umuyorum ki bugün en geç yarın da çalışmalarda tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi çok sayıda alınan tedbirler var. Bunları da yerine getirmek için bütün çalışanlarımız kamu personelinin çok büyük bir özveriyle gayret ediyorlar ve çalışıyorlar. Gecesini gündüzüne katıyorlar. Bugün de bu mevcut ve uygulama durumunu gözden geçirmek, hem de yeni alınması gereken kararları almak üzere ilgili kurum temsilcilerimle toplanmış bulunuyoruz. Biliyorum ki buradan yeni kararlarla mücadelemize daha fazla güç kazandıracağız. Mücadelemizin etkinliğini daha fazla artıracağız diye düşünüyorum. Tabii ki herkese çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Vatandaş olarak hepimiz sosyal hareketliliği azaltmak ve evlerimizde kalmak sorumluluğu düşüyor. Aynı zamanda kurumsal olarak da hepimiz bu mücadelede birer görevliyiz. Bu görevimiz de hakkıyla yerine getirmek durumundayız” diye konuştu.

Hem dinamik, hem de çok yönlü bir çalışma ve tedbir gerektiren çok önemli bir salgınla karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Vali Türker Öksüz, Kars’ta ki hastanelerde Covid19 testlerinin yapıldığını söyledi.

Öksüz, “ Bu arada hem devlet hastanesinde, hem de Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanemizde Covid19’a yönelik numunelerin testinin yapılmakta olduğunu ifade etmek istiyorum. Her iki hastanelerimiz aynı zamanda pandemi hastanesi olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda numune kontrolleri de yapmaktadır ve testlerin kontrollerinde yapmaktadır. Buna göre de test sonuçlarına göre gerekli çalışmaları alması gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve umuyorum ki bu salgını en kısa sürede atlatacağız. Bundan hiçbir şüphemiz yok ama bizim buradaki tek hassasiyetiniz bu salgını en az zararla ve ne az kayıpla yani tabiri caizse tek bir vatandaşımızın burnu bile kanamadan aşmaktır. Her zamanki gibi Kars’ta yaşayan hemşerilerimize çağrımız her zamanki gibi evlerde kalmalarıdır. Bizler tarafından duyurulan ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından duyurulan hususlara riayet etmeleri ve tedbirler noktasında çok hassasiyet göstermeleri çok önemlidir. Mücadelede evde kalırsan sosyal mesafenizi sosyal hareketlerinize azaltırsa umuyorum çok kısa sürede bu mücadeleden galip şekilde ayrılacağız. Allah yardımcımız olsun. Bütün dünya için zor ve mücadele edilmesi çok sıkıntılı bir hastalıkla karşı karşıyayız“ şeklinde konuştu.

Vali Türker Öksüz’ün konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

