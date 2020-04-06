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Kars’ta iki köy karantinaya alındı

İHA

Kars'ta korona virüs nedeniyle iki köy daha karantinaya alındı. Kentte karantinaya alınan 1'i belde, 6'sı köy olmak üzere toplam 7 yerleşim yerine girişçıkışlar yasaklandı.

Kars’ta iki köy karantinaya alındı

Kars’ta korona virüs nedeniyle iki köy daha karantinaya alındı. Kentte karantinaya alınan 1’i belde, 6’sı köy olmak üzere toplam 7 yerleşim yerine girişçıkışlar yasaklandı.
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu ve Söğütlü köyleri, yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı. Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Büyük Oluklu ve Söğütlü köyleri karantinaya alınmış olup, köylere girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Kars'ta daha önce Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Digor ilçesi Türkmeşen, Susuz ilçesi Erdağı ve Kağızman ilçesi Karabağ köyleri karantinaya alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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