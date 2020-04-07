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Her gün binlerce turisti ağırlardı, şimdi boş kaldı

İHA

Kars'ın önemli turizm merkezlerinden birisi olan, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi bölge boş kaldı.

Her gün binlerce turisti ağırlardı, şimdi boş kaldı

Kars’ın önemli turizm merkezlerinden birisi olan, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi bölge boş kaldı.
Kars Kalesi, Harakani Külliyesi, Evliya Cami, Ulu Cami, Havariler Kilisesi, Taş Köprü ve Tarihi Hamamların bulunduğu Kaleiçi Mahallesi sessizliğe büründü. Kültür ve inanç turizminin en önemli yerlerinden birisi olan bölge korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden dolayı iş yerlerinin kapanması ve 65 ve 20 yaş vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ‘evdekal’ sloganı çerçevesinde insanların sokağa çıkmamasıyla sessizliğe büründü.
Yurt dışı yasağı, illerden ile geçme yasaklarıyla yabancı ve yerli turistlerinde bölgeye gelmemesi sessizliğin en önemli etkenlerinden birisi oldu.
Kars’a Doğu Ekspresi, hava yolu ve tur operatörleri aracılığıyla gelen binlerce yerli ile yabancı turistlerin günü birlik ziyaret ettiği tarihi bölge, sadece evlerinden ihtiyaçları için çıkan vatandaşların geçiş güzergahı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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