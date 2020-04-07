Kars’ta 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı

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Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada şüpheli 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Selim İlçesi Seyirtepe mevkiinde icra edilen ‘Önleyici Kolluk Devriyesinde’, park halinde bulunan araç şüphe üzerine kontrol edildi. Araçta ve şüpheli 2 kişi üzerinde yapılan aramada yaklaşık 11 gram ağırlığında toz esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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