Başkan Altay, sokak hayvanlarını unutmadı

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, sokak hayvanlarını unutmadı.

Tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de salgın haline dönüşen koronavirüs, sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle restoran ve kafeterya gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da "Evdekal" çağrılarına uymasıyla yiyecek bulması zorlaşan sokak hayvanlarını Başkan Erçetin Altay unutmadı.

Belediye ekipleriyle birlikte sokağa çıkan Başkan Erçetin Altay, köpek ve kedilerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına mama ve su ekmek bırakarak sokak hayvanlarının yiyeceklere ulaşmasını sağladı.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelinde mama, ekmek ve su dağıtımlarını yaptıklarını belirtti.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının sadece insanları değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Belediye olarak sokak hayvanlarına yönelik mama, ekmek ve su dağıtımını bu süreçte daha da arttırdık. Lokanta ve kafe gibi yerlerin kapatılması sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını oldukça zora soktu. Bizde bu süreçte sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarına duyarsız kalamazdık. Arkadaşlarımızla birlikte sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere yiyeceklerini bıraktık” dedi.

Başkan Erçetin Altay, belediye görevlileriyle birlikte ilçe merkezinde sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı bölgelere yiyecek bıraktı. Altay, bu süreçte sürekli sokak hayvanlarına yiyecek bırakacaklarını da sözlerine ekledi.

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