Kars’ta Pancar Söküm ve Çapa Makineleri alımı yapıldı

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında yer alan "Kars Bitkisel Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi" doğrultusunda 5 adet tek sıralı pancar söküm makinesi, 3 adet çift sıralı pancar söküm makinesi ve 5 adet gübreli çapa makinesi alımı yapıldı.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Pancar Sökümü ve Çapa Makineleri alımında katkısı olanlara teşekkür etti.

Düzgün, “Başta Milletvekillerimiz Ahmet Arslan'a, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç'a, Valimiz Türker Öksüz'e ve DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'e bu projeye göstermiş oldukları ilgi ve desteklerinden dolayı şükranlarım” dedi.

Düzgün, “Proje kapsamında alımını gerçekleştirilen pancar söküm ve gübreli çapa makineleri sayesinde Kars’ta pancar ekiliş ve hasadı çok daha modern bir yöntem ile yapılacaktır. Bu durumun sonucu olarak Ülkemiz için önemi sonsuz olan şeker pancarı üretimi desteklenecektir. Bu makineler şeker pancarı yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin daha kolay ulaşabilmesi adına Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü'ne devredilmiştir" dedi.

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