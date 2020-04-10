Kağızman’da şüpheli bina karantinaya alındı

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Kars’ın Kağızman ilçesinde korona virüs şüphesiyle aralarında sağlık çalışanının da bulunduğu bazı kişiler ve oturdukları evler karantinaya alındı.

İlçe merkezinde rahatsızlanan bir kişide korona virüs bulgularına rastlandı. Rahatsızlanan kişi ve ailesi sağlık ekiplerince karantinaya alınarak gerekli testlerin yapılması için Kars’a sevk edildi. Polis, hastalık şüphesi olan kişilerin oturdukları evleri karantinaya aldı.

Özel kıyafetli polisler bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken karantinaya alınan kişilerin irtibatlı olduğu veya temas ettiği kişiler araştırılmaya başlandı. Polis ilçe merkezinde anonsla halkı uyararak acil bir durum olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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