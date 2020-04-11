Vali Öksüz, kaymakamlarla video konferans yaptı

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Kars Valisi Türker Öksüz, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında videokonferansla ilçe kaymakamlarıyla toplantı yaptı.

Vali Öksüz, kaymakamlardan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kaymakamlardan İl Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulu kararlarının titizlikle uygulanması talimatını verdi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda korona virüs ile mücadele konuşuldu. Öksüz, kaymakamlardan ilçe ve ilçeye bağlı köylerle ilgili bilgiler aldı.

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