Kars’ta yaşayan 6 nüfuslu çobandan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına bir destek de Kars’ta yaşayan Afganistanlı çobandan geldi.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Tozluca köyünde 6 kişilik ailesini çobanlık yaparak geçimini sağlamaya çalışan Afganistanlı Sadık Üzbek, Selim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek “Biz Bze Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 200 lira destekte bulundu.

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