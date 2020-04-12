Kars’ta yaşayan 6 nüfuslu çobandan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına bir destek de Kars’ta yaşayan Afganistanlı çobandan geldi.
Kars’ın Selim ilçesine bağlı Tozluca köyünde 6 kişilik ailesini çobanlık yaparak geçimini sağlamaya çalışan Afganistanlı Sadık Üzbek, Selim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek “Biz Bze Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 200 lira destekte bulundu.
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