Sokağa çıktı üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

Kars’ta sokağa çıkan 20 yaş altı bir kişi, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nce Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde, M.Y.’nin 20 yaş altı olduğu tespit edildi.

Polisin idari para cezası uyguladığı M.Y.’nin yapılan üst aramasında ise metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuyu muhafaza altına alına polis, olayla ilgili M.Y.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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