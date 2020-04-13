Kars’ta tarlalar sürülmeye başladı

Kışın sert ve uzun geçtiği Kars’ta çiftçiler, tarlalarını sürmeye başladı.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçiler, tarlalarını sürmek ve ekin ekimi için ilk hazırlıklarını yapmak için tarlarının yolunu tuttu. Koronavirüs salgına rağmen tarlalarının yoluna tutan çiftçiler imece usulü ekim yapıyor.

Kars’ta tarlalarını sürmeye başlayan çiftçiler, bir taraftan tarla sürerken, diğer taraftan da ekimlerini yapıyor. Havaların Nisan ayı olmasına rağmen tam anlamıyla ısınmadığını ifade eden çiftçiler, “Bizde gördüğünüz gibi ekinlerimizi ekmeye başladık. İnşallah her hangi bir şey olmaz. Çünkü havalar tam anlamıyla ısınmadı. Gerekli önlemlerimizi aldık ve tarlarımızı sürüyoruz” dediler.

Ekim ve biçimi 3 aya sığdırdıklarına dikkat çeken çiftçiler, “Her şeyimizi 3 aya sığdırıyoruz. Ekim, bakım ve mahsul toplama 3 ayda yapılıyor. Yani Kars’ta çiftçilik de zor. Zor koşullarda çiftçilik yapmaya çalışıyoruz” diye konuştular.

Öte yandan Kars’ta tarlalarını süremeye başlayan çiftçilerin en büyük korkusu ise don, Havaların tam anlamıyla ısınmadığına ve dağlarda kar olduğuna dikkat çeken çiftçiler, dondan korktuklarını sözlerine eklediler.

Kars’ta genelinde tarlalar sürülürken, çiftçiler özellikle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan Corona virüs (Kovid19)’u rağmen gerekli tedbirlerini alarak ekim yapıyor.

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