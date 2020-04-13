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Kars’ta dolmuş hatları ihalesi iptal oldu

İHA

Kars'ta dolmuş hatları ihalesi iptal oldu. Mevcut kooperatif geçici teminatı yatıramazken, ihaleye giren bir firmanın ise belgelerinde eksiklik olması gerekçesiyle ihale iptal edildi.

Kars’ta dolmuş hatları ihalesi iptal oldu

Kars’ta dolmuş hatları ihalesi iptal oldu. Mevcut kooperatif geçici teminatı yatıramazken, ihaleye giren bir firmanın ise belgelerinde eksiklik olması gerekçesiyle ihale iptal edildi.
Kars Belediyesi, belediye mücavir alanları içerisindeki güzergahlarda Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre, 78 adet Özel Halk Otobüsünün 10 yıl süreliğine çalışma hakkı verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edildi.
10 yıl kira muhammen bedeli toplam KDV hariç 7 milyon 20 bin TL olan ve geçici teminat tutarı 210 bin 600 TL’lik dolmuş ihalesi Belediye Meclis Salonunda saat 10.00’da yapıldı. İhaleye mevcut dolmuşçular geçici teminat ücreti 210 bin 600 TL ücreti yatıramadıkları için giremedi. İhaleye giren bir firma ise verdiği dosyada ihale şartnamesinin 4. Maddesindeki “yeterlilik” şartını taşımadığı için ilgili firma ihale dışı bırakıldı. İhaleye başka katılımcı olmadığından dolayı ihale iptal edildi.
İhalenin iptal edilmesinin ardından açıklama yapan İhale Komisyon Başkanı Mehmet Boşnak, “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale kapalı usulü ile biz bir ihaleye çıkmıştık, ihalemiz Resmi Gazete’de, yerel gazetede ve EKAP üzerinden internette yayınlandı. Fakat mevzuat gereği katılımcıların saat 10:00’a kadar dosyalarını getirip, tekliflerini İhale Komisyon Başkanına teslim etmeleri gerekirdi. Sizin de hepinizin huzurunda saat 10:00’a kadar sadece bir firma teklifini getirdi. Arkadaşlarımı dosya üzerinde yapmış olduğu teknik incelemeler sonucunda, dosyanın ihale şartnamesinin ilgili maddeleri gereğince eksiklikleri olduğu tespit edildi ve dolayısıyla ihaleye katılımcı olmadığı için ihale yapılamadı. Artık ikinci bir ihale sürecini başlatacağız, Belediye Başkanımızla gerekli görüşmeleri yapacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.
Geçici teminat ücreti olan 210 bin 600 TL’yi toparlayamayarak ihaleye giremediklerini ifade eden Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Okan Ulakçı, “Belediye Başkanımızın şehir içi toplu taşımacılıkla ilgili çıkardığı ihale yapıldı, esnaf biz bir türlü geçici teminatı bir araya toplayamadık ve ihaleye giremedik. Gerçekten Türkiye’nin durumu göz önünde, insanlar borç batak içerisinde ama elbette ki şehirde toplu taşıma sıkıntısı da var, bunu sayın Valimizde biliyor, Emniyet Müdürümüz de biliyor, Belediye Başkanımız da biliyor. Bu konuda Belediye Başkanımız bu insanlara yardımcı olacaktır. Ben kendisine inanıyorum. Allah’ın izniyle ilerleyen süreçte biz esnaf olarak ilk önce kendi aramızda bu sorunu en kısa sürede halledeceğiz” diye konuştu.
Yapılan basın açıklamasının ardından Belediye binası önünde toplanan dolmuşçu esnafı sessizce dağıldı. İhale dolayısıyla polis belediye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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