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Kars'ın Akyayla köyü de karantinaya alındı

DHA

KARS, (DHA)KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyü, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Kentte daha önce 6 köy karantinaya alınmıştı.  Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, Kağızman'a bağlı Akyayla köyünün karantinaya alındığı, giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi. Kars'ta daha önce Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Digor ilçesinden Türkmeşen, Susuz ilçesinden Erdağı, Kağızman ilçesinden Karabağ ve Selim ilçesinden Söğütlü, Büyük Oluklu ile Benliahmet köyleri karantinaya alınmıştı.DHA-Genel Türkiye-Kars...

Kars'ın Akyayla köyü de karantinaya alındı

<br>KARS, (DHA)KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyü, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Kentte daha önce 6 köy karantinaya alınmıştı. <br>Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, Kağızman'a bağlı Akyayla köyünün karantinaya alındığı, giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi. Kars'ta daha önce Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Digor ilçesinden Türkmeşen, Susuz ilçesinden Erdağı, Kağızman ilçesinden Karabağ ve Selim ilçesinden Söğütlü, Büyük Oluklu ile Benliahmet köyleri karantinaya alınmıştı.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK <br>2020-04-13 13:26:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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