Kars’ta bir köy daha karantinaya alındı

Kars’ta korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir köy daha karantina alındı.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyü karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görev aldı. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Valilikten yapılan açıklamada, “Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Gelinalan köyü 13 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Kars’ta daha önce Selim ilçesine bağlı Benliahmet, Büyükoluklu ve Söğütlü köyü, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü, Kağızman ilçesine bağlı Akyayla ve Karabağ köyü ve Dağpınar beldesinin Merkez Mahallesi karantinaya alınmıştı.

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