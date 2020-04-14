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(Görüntülü) Kars'ta ?Biz Bize Yeteriz? kampanyasına inek, düve ve maaş bağışı

DHA

KARS?ın Arpaçay İlçesi?ne bağlı Okçuğlu Köyü?nde yaşayan 64 yaşındaki Süleyman Kayar 15 bin TL değerindeki ineğini, Gencay Altay düvesini, muhtar Tarkan Akteye de bir aylık maaşını ?Biz Bize Yeteriz" kampanyasına bağışladı.     Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Süleyman Kayar 4 çocuk, 10 torun sahibi. İlçeye 6 kilometre mesafedeki 70 hane, 600 nüfuslu köyde yaşamını sürdürüyor. 24 adet büyükbaş hayvan besleyen Süleyman Kayar, 15 bin TL değerinde bir adet ineğini kampanyaya bağışladı. Kayar, "Vatanımıza ne kadar bağışta bulunsak azdır. Vatan varsa biz varız. Vatansız olmaz. Devletimiz...

(Görüntülü) Kars'ta ?Biz Bize Yeteriz? kampanyasına inek, düve ve maaş bağışı

KARS?ın Arpaçay İlçesi?ne bağlı Okçuğlu Köyü?nde yaşayan 64 yaşındaki Süleyman Kayar 15 bin TL değerindeki ineğini, Gencay Altay düvesini, muhtar Tarkan Akteye de bir aylık maaşını ?Biz Bize Yeteriz" kampanyasına bağışladı.<br>    Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Süleyman Kayar 4 çocuk, 10 torun sahibi. İlçeye 6 kilometre mesafedeki 70 hane, 600 nüfuslu köyde yaşamını sürdürüyor. 24 adet büyükbaş hayvan besleyen Süleyman Kayar, 15 bin TL değerinde bir adet ineğini kampanyaya bağışladı.<br>Kayar, "Vatanımıza ne kadar bağışta bulunsak azdır. Vatan varsa biz varız. Vatansız olmaz. Devletimiz bize yol, su, elektrik getirmiş, bir çok destek vermiş bizler de bu zor gününde elbette ki devletimizin yanında olmalıyız. Allah?a şükür devletimiz sayesinde kazandık ve kazandığımızdan da bağışta bulunuyoruz. Allah göstermesin yine zorlu günlerden geçerse bizler yine bağışta buluruz. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimize canımızı veririz. Bu zor günlerde devletimizin yanında olmamız lazım. Bu hastalıkta da Allah yardımcımız olsun. İnşallah tez zamanda atlatırız" diye konuştu.<br>DÜVE VE MAAŞ BAĞIŞI<br>    Kampanyaya bir düve bağışlayan Gencay Altay, ?Çiftçilikle uğraşıyorum. 40 yıllık da esnafım. Oğlum da hayvancılıkla uğraşıyor. ?Biz Bize Yeteriz? kampanyasına bende bir düve bağışlağışlayarak katılmak istedim. Bu hayvanı satıp parasını kampanya hesabına yatıracağım. Allah devletimizi, milletimizi var etsin. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz IMF?ye gitmesin biz bize yeteriz. İnşallah bu virüs belası da ülkemizde yakında temizlenir. Allah sağlık bakanımızı da korusun. Devlet olmazsa bizde olmayız. Devlet olacak ki bizde olalım" dedi.<br>MUHTAR MAAŞINI BAĞIŞLADI<br>    Okçuoğlu Köyü Muhtarı Tarkan Aktepe de, ?Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın başlattığı ?Biz Bize Yeteriz? kampanyasına, köyümüz halkından Gencay Altay bir düve, Süleyman Sayar inek bağışladı, bende köy muhtarı olarak bir maaşımı bağışladım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kars <br>2020-04-14 09:34:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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