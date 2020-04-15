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Kars’ta koronavirüs tedavisi tamamlanan hasta taburcu oldu

İHA

Kars'ta korona virüs tedavisi tamamlanan hasta alkışlarla taburcu oldu.

Kars’ta koronavirüs tedavisi tamamlanan hasta taburcu oldu

Kars’ta korona virüs tedavisi tamamlanan hasta alkışlarla taburcu oldu.
Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde Mart ayı içerisinde korona virüs tanısı konulan Mustafa Çelik (32), tedavisinin tamamlanmasının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
27 Mart'ta yüksek ateş şikayetiyle akşam saatlerinde izole polikliniğine başvuran Mustafa Çelik, tetkikler sonucu korona virüs taşıdığı saptandı. Hastaneye yatışı yapılan Çelik, uygulanan tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mutlu Şahin, “Hastamız 27.03.2020 tarihinde öksürük, boğaz ağrısı şikayetiyle hastanemize yattı. Hastanın yapılan tetkiklerinde Covid19 tanısı konuldu. Covid tanısı konulduktan sonra tedavisine başlandı. Tedavisi tamamlandıktan sonra vede izolasyon sürecinde evine göndermedim. Süreci hastanemizde tamamladık. Evde izolasyon süreci dolduktan sonra hastamız iyileşerek şu anda taburcu oldu. Birazdan kendisini alkışlarla evine göndereceğiz” dedi.
Şahin, “Hastamız 32 yaşında daha önceden bilinen bir hastalığı yok. Kronik bir hastalığı yok. Sadece kendisindeki semptomların olması üzerine yatırılıp, alınan numunelerinde pozitif tanısı gelmesi üzerine tedavisi başlandı. Tedavi süreci bittikten sonra izolasyonunu hastanemizde geçirdi. İzolasyon süreci de dolduktan sonra taburcu oldu” diye konuştu.
Kars’ta korona virüs (Covid19) hastalığını atlatarak taburcu olan Mustafa Şimşek, “Ben hastane personeline çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok yardımcı oldular bana çok teşekkür ederim. Vatandaşlar hastaneye gelsinler, doktorlarımıza güvensinler. Onlar zaten en güzel önlemini alıyorlar” şeklinde konuştu.
Covid19 tanısı konulan ve iyileşerek sağlığına yeniden kavuşan Mustafa Çelik’e hastane çalışanları tarafından çiçek verildi. Çelik alkışlar eşliğinde evinin yolunu tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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