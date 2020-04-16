Kars’ta Dağpınar Beldesi Merkez mahallesinde karantina kaldırıldı

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Kars’ta, koronavirüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Digor’a bağlı Dağpınar Beldesi Merkez mahallesinde karantina kaldırıldı.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Digor İlçesine bağlı Dağpınar Beldesi'nin Merkez Mahallesi’nde uygulanmakta olan karantina ,16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 00:01 itibariyle kaldırılmıştır” denildi.

Kars’ta, Selim İlçesine bağlı Gelinalan, Benliahmet, Büyükoluklu ve Söğütlü Köyü, Digor İlçesine bağlı Türkmeşen Köyü ve Kağızman ilçesi Akyayla köyünde karantina devam ediyor.

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