Depoda içki içen 7 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) KARS'ta, iş yerinin deposunda içki içen 7 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Bu kişilere, 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan 22 bin 50 liralık para cezası kesildi. <br>Olay, dün, merkez Yusufpaşa Mahallesi'ndeki iş yerinin deposunda meydana geldi. İş yerinin deposunda alkol alındığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, baskın düzenledi. Depoya giren polisler, 7 kişinin içki içtiğini tespit etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan 1593 sayılı 'Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince toplam 22 bin 50 liralık idari para cezası uygulandı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-04-16 13:11:43<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-