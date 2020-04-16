Depoda içki içen 7 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

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<br>Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) KARS'ta, iş yerinin deposunda içki içen 7 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Bu kişilere, 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan 22 bin 50 liralık para cezası kesildi. <br>Olay, dün, merkez Yusufpaşa Mahallesi'ndeki iş yerinin deposunda meydana geldi. İş yerinin deposunda alkol alındığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, baskın düzenledi. Depoya giren polisler, 7 kişinin içki içtiğini tespit etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan 1593 sayılı 'Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince toplam 22 bin 50 liralık idari para cezası uygulandı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK<br>2020-04-16 13:11:43<br>

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