Kars Valiliği binlerce ücretsiz maske dağıttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars Valisi Türker Öksüz’ün talimatıyla Kars geneline binlerce ücretsiz maske dağıtıldı.

Kars genelinde dağıtımına polislerce başlatılan ücretsiz maskeler Kars Valiliği tarafından herkese ücretsiz ulaştırılıyor. Bugün Kağızman’da da Kars Valisi Türker Öksüz’ün talimatıyla binlerce kişiye ücretsiz olarak Kağızman polisi tarafından dağıtılan maskelerden vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. İlçe halkı son zamanlarda maske bulmakta sıkıntı yaşadıklarını bu nedenle Kars Valisi Türker Öksüz’e ücretsiz dağıtılan maskeler için teşekkür ettiklerini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.