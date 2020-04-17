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Kars’ta sosyal kuralına uymayan 266 kişiye ceza kesildi

İHA

Kars'ta Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 266 kişiye idari para cezası kesildi.

Kars’ta sosyal kuralına uymayan 266 kişiye ceza kesildi

Kars’ta Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 266 kişiye idari para cezası kesildi.
Kars Valiliği, Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı ilgili bakanlıklar tarafından ilan edilen çeşitli tedbirleri Kars’ta eksiksiz uyguluyor.
Kentte alınan tedbirler kapsamında Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkan 266 kişiye İdari Para Cezası uygulanırken, yetkililer vatandaşlardan mecbur olmadıkları takdirde evlerinde kalmalarını istedi.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hiç şüphesiz ki alınan bu kararların etkili olabilmesi ve Korona virüs (Covid19) salgınının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için alınan tedbirlere titizlikle uyulması ve uygulanması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki insan sağlığı her şeyden önemlidir ve alınan tüm tedbirler vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yöneliktir. Değerli vatandaşlarımızın alınan tedbirlere ve önerilen uyarılara titizlikle riayet etmesini önemle rica ederiz. Evde Kalın, Sağlıklı Kalın” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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