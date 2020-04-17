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Kars BİLSEM’den, emniyet çalışanlarına koruyucu maske

İHA

Kars'ta, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında üretilmeye başlanan bin 650 yüz koruyucu siperlik maskeler emniyet çalışanlarına teslim edildi.

Kars BİLSEM’den, emniyet çalışanlarına koruyucu maske

Kars’ta, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında üretilmeye başlanan bin 650 yüz koruyucu siperlik maskeler emniyet çalışanlarına teslim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk’un talimatı üzerine Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığımızın girişimiyle Türkiye’deki Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) aracılığıyla biz sağlık çalışanlarımıza bu tip siperlik maskeler üretiyorduk. Özellikle bu haftanın Polis Haftası olması münasebetiyle bugün Türkiye genelindeki tüm Bilim Sanat Merkezlerimizin üretmiş olduğu maskeleri İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla Emniyet Teşkilatlarına hediye ettik. Hediyemizi kabul ettikleri için İl Emniyet Müdürümüz Yavuz Sağdıç’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmalarda özellikle Bilim Sanat Merkezinde görev yapan Müdürümüzü Ali Kasım Bulut ve yardımcıları ile özellikle evlerinde bu işe gönüllü olarak katkı sağlayan öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Onların el emeklerini sağlık ve emniyet çalışanlarına teslim etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Polis Haftası nedeniyle Kars İl Emniyet Teşkilatına 2 bin adet siperlik maskeyi hediye ettiklerini ifade eden Acay, “Geçtiğimiz günlerde 350 adet maskemizi trafik ekiplerimize teslim etmiştik, bugün de bin 650 adet maskemizi teslim ettik” diye konuştu.
Polislerin vatandaşlarla sürekli diyalog içerisinde olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, “Bu maskeler görev yapan arkadaşlarımızın çok işlerine yarayacak. Çünkü bizim arkadaşlarımız vatandaşlarla birebir muhatap oluyorlar, ayrıca kontrollerimiz de sıkı bir şekilde devam ediyor. Özellikle şehir giriş ve çıkışlarında uygulamalarımız aralıksız sürüyor. Bu kontrolleri yaparken de tedbirlerimizi en üst seviyede almamız gerekiyor. Bu vesileyle eldiven, maske ve bu tip siperlikler bizim için çok önemli. Bu duyarlı davranışlarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve BİLSEM’e çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Sağdıç, teslim aldıkları maskeleri il merkezi ve ilçelerde değerlendireceklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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