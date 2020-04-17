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Kars’ta jandarmadan cep telefonu ve kırmızı ışık uygulaması

İHA

Kars'ta jandarma ekiplerince araçlarında cep telefonu kullanan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

Kars’ta jandarmadan cep telefonu ve kırmızı ışık uygulaması

Kars’ta jandarma ekiplerince araçlarında cep telefonu kullanan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.
Kars İl İl Jandarma Komutanlığı’nda 135 jandarmanın katılımıyla Türkiye Özel Trafik Denetimi (Kırmızı Işık ve Cep Telefonu Kontrolü ) uygulaması yapıldı.
Yapılan uygulamada, 897 sürücü ile 713 aracın kontrol edildi. Uygulamada, 8’i seyir halinde cep telefonu kullanmak olmak üzere 58 araç sürücüsüne işlem yapılırken, 8 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan sürücülere 16 bin 146 TL İdari Trafik Cezası kesildi.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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