Kars’ta bazı caddeler araç trafiğine kapatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars’ta bazı caddeler araç trafiğine kapatılacak

İHA

Kars’ta bazı caddeler araç trafiğine kapatılacak

Kars Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarın bazı caddeler araç trafiğine ve araç parkına kapatıldı.
Kars Valisi Türker Öksüz’ün başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bir araya geldi. Kurul, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle vatandaşlarımızın sağlıklarının korunması ve salgının yayılım hızının kontrol altına alınması amacıyla çeşitli tedbirler aldı.
Alınan tedbirler kapsamında; sosyal izalosyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz sokağa çıkmaların önüne geçerek kalabalık görüntülerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.04.2020 ve 04/09 sayılı kararına istinaden aşağıda belirtilen caddeler geçici bir süreliğine araç trafiğine ve araç parkına kapatıldı.
Acil ihtiyacı olan vatandaşların mağdur edilmemesi için, belirtilen caddeler üzerinde kontrollü bir şekilde caddeye girişleri ve çıkışları sağlanacak.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 16.04.2020 ve 04/09 sayılı kararı; İl Merkezinde 18 Nisan 2020 tarihi itibari ile 08.00 18.00 saatleri arasında, Faikbey Caddesi; Davut Aksu Caddesi ile kesiştiği noktadan, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar (Güzergah üzerinde bulunan Atatürk Caddesi ve İsmail Aytemiz Caddelerinin araç trafiğine açık kalacak şekilde) araç trafiğine kapatılacak.
Kazım Karabekir Caddesi; Şehit Yusuf Bey Caddesi ile kesiştiği noktadan Halit Paşa Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar (Güzergah üzerinde bulunan Küçük Kazım Bey Caddesi ve Prof. Dr. Metin Sözen Caddelerinin araç trafiğine açık kalacak şekilde) araç trafiğine kapatılmasına, Şehit Yusuf Bey Caddesi; Kazım Karabekir Caddesi ile kesiştiği noktadan Atatürk Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar araç trafiğine kapatılmasına, Şehit Yusuf Bey Caddesi istikametine; Atatürk Caddesi üzerinden seyir halinde olan araçlar Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi yönünde ilerleyecek şekilde, tek yönlü araç trafiğine açık olmasına, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesinden Şehit Yusuf Bey Caddesi istikametine doğru sağ dönüşlerin araç trafiğine kapatılmasına, Araç trafiğine kapatılan alanlar içerisine park yasağı uygulanmasına, Araç trafiğine kapatılan caddelere açılan sokakların bariyer kullanmak suretiyle araç trafiğine kapatılmasına, Eski Otogardan hareket eden toplu taşıma araçlarının Halit Paşa Caddesi ve Haydar Aliyev Caddesini kullanmalarına,Kapatılan caddelere yaya olarak girmek isteyen vatandaşlarımızın görevli personel tarafından gerekli kontrollerinin yapılarak geçerli bir sebepleri bulunmadığı tekdirde geçişlerine müsaade edilmemesine, Halit Paşa Caddesi, İsmail Aytemiz Caddesi, Faik Bey Caddesi ve Kazım Karabekir Caddelerinin kesiştiği noktaların içerisinde kalan (Hapan Mevki) bölgede kolluk personelince denetimlerinin sıkılaştırılarak sosyal mesafe kuralına uyulmasının sağlanmasına, Araç Trafiğine kapatılan caddelerden, sağlık, güvenlik, belediye, elektrik, doğalgaz, kargo, kurye, paket servis, mağazamarket tedarik araçları, ziraat ve hayvancılık gibi faaliyetlerde bulunan araçlar ve mülki amirin onayı ile belirlenecek olan araçların söz konusu yasaklamadan muaf tutulmasına, karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta jandarmadan cep telefonu ve kırmızı ışık uygulaması
YEREL HABERLER Kars’ta jandarmadan cep telefonu ve kırmızı ışık ...
Kars BİLSEM’den, emniyet çalışanlarına koruyucu maske
YEREL HABERLER Kars BİLSEM’den, emniyet çalışanlarına koruyucu maske
Kars’ta sosyal kuralına uymayan 266 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Kars’ta sosyal kuralına uymayan 266 kişiye ceza ...
Yıkılan evin altında kalan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yıkılan evin altında kalan kadın hayatını kaybetti
(Görüntülü) Yardımcı bulamayınca gübreleme için ilginç bir yöntem geliştirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yardımcı bulamayınca gübreleme için ...
(Görüntülü) Dışarı çıkamayınca kaz ve hindi yavrularını evde büyütmeye başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dışarı çıkamayınca kaz ve hindi ...
Yardımcı bulamayınca gübreleme için ilginç bir yöntem geliştirdi
YEREL HABERLER Yardımcı bulamayınca gübreleme için ilginç bir yöntem ...
Kars’ta camilerde korona virüsün son bulması için dualar edildi
YEREL HABERLER Kars’ta camilerde korona virüsün son bulması için ...
Dışarı çıkamayınca kaz ve hindi yavrularını evde büyütmeye başladı
YEREL HABERLER Dışarı çıkamayınca kaz ve hindi yavrularını evde ...
Evden çıkamayan Hediye nine, kaz ve hindi yavrularını odada büyütüyor
YEREL HABERLER Evden çıkamayan Hediye nine, kaz ve hindi ...
Kars’ta polislerden yoğun korona virüs mesaisi
YEREL HABERLER Kars’ta polislerden yoğun korona virüs mesaisi
Su saati ve musluk hırsızlığına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Su saati ve musluk hırsızlığına 3 tutuklama
Kars Valiliği binlerce ücretsiz maske dağıttı
YEREL HABERLER Kars Valiliği binlerce ücretsiz maske dağıttı
Dr. Perincek; “Maske seçimine dikkat!”
YEREL HABERLER Dr. Perincek; “Maske seçimine dikkat!”
Depoda içki içen 7 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Depoda içki içen 7 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
(Görüntülü) Evinde karantinadaki yaşlı kadından kampanyaya inek bağışı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evinde karantinadaki yaşlı kadından ...
Kars’ta 7 hırsızlık olayının zanlıları yakalandı
YEREL HABERLER Kars’ta 7 hırsızlık olayının zanlıları yakalandı
Kars’ta Dağpınar Beldesi Merkez mahallesinde karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Kars’ta Dağpınar Beldesi Merkez mahallesinde ...
Evinde karantinadaki 75 yaşındaki kadından kampanyaya inek bağışı
YEREL HABERLER Evinde karantinadaki 75 yaşındaki kadından kampanyaya ...
Kars’ta polis drone ile korona virüs uygulaması yaptı
YEREL HABERLER Kars’ta polis drone ile korona virüs uygulaması yaptı
(Görüntülü) Kovid-19 tedavisi gören 32 yaşındaki Mustafa alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kovid-19 tedavisi gören 32 yaşındaki ...
Kars'ta drone ile koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Kars'ta drone ile koronavirüs denetimi
Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
Kars’ta 4 bin 770 kişinin ihtiyacı evinde karşılandı
YEREL HABERLER Kars’ta 4 bin 770 kişinin ihtiyacı evinde karşılandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X