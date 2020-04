Sarıkamış’ta yılkı atları doğal ortamda görüntülendi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yılkı atları doğal ortamında görüntülendi.

Sarıkamış’ta sahipleri tarafından serbest bırakılan yılkı atları, doğal yaşam alanlarında sürü halinde yaşıyor. İlçe merkezine yakın ovada yaşayan at sürüsü kameralar tarafından görüntülendi. Kendi başlarına sürü halinde gezen atlar, ilginç görüntülere neden oldu. İnsandan kaçan at sürülerinin kendi imkanlarınca beslenerek yaşadığı görüldü.

Doğa tutkunlarından Muhammet Ali Koçak yaptığı açıklamada, "Fotoğraf çekmek için Çatak bölgesine gittiğimde bir anda karşımda çok sayıda yılkı atını gördüm. Gördüğüm manzara beni gerçekten büyüledi. Doğanın ortasında yılkı atı sanki doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyorlardı. İnanılmaz bir manzaraydı. Hatta bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm. Hemen fotoğraf makinamı çıkartıp bu anları ölümsüzleştirdim.” Şeklinde konuştu.

Arazide yaşam mücadelesi veren atlar, hemen ilçenin yanı başından geçen su akıntısına gelerek buradan su ihtiyaçlarını karşılıyor. Su ihtiyacını karşılayan at sürüsü daha sonra ovaya yayılıyor.

