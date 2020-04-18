Selim Benliahmet köyünde karantina kaldırıldı

Kars’ta, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Selim ilçesi Benliahmet köyünde karantina kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Selim ilçesi Benliahmet köyünde uygulanmakta olan karantinanın 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 00:01 itibariyle kaldırılması kararlaştırılmıştır” denildi.

Yaklaşık 14 gündür karantina altında olan Benliahmet köyünde karantinanın kaldırılmasıyla birlikte köylüler de rahatladı.

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