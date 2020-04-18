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(Görüntülü) Kuyucuk?ta kuş sesleri yeniden duyulmaya başladı

DHA

(Görüntülü) Kuyucuk?ta kuş sesleri yeniden duyulmaya başladı

İKLİM değişikliği, küresel ısınma ve yanlış su kullanımıyla kuruduğu için kuşların konaklamasına hasret kalan Kars?ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, yıllar sonra yeniden göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. <br>Doğu Anadolu?nun ilk koruma altına alınan sulak alanı olan ve her yıl 230'un üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, kuraklık tehdidi altındaydı. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan göl, yanlış su kullanımı yüzünden kuraklığa terkedildi. 2014 yılında kuruma noktasına gelen gölde su problemine çözüm bulunamayınca yaz aylarında artan sıcaklık da etkilenince kalan su da buharlaştı. Kuş seslerinden yoksun kalan göl, kısa sürede adeta bataklığa döndü. <br>Geçtiğimiz yıl Vali Türker Öksüz?ün talimatlarıyla kurulan 'Sulak Alanları Komisyonu' kararıyla göle 6 kilometre mesafedeki Kuyucuk Köyü?nde sondaj vurularak su çıkarıldı. Sondaj kuyusundan çıkarılan borularla göle taşındı. 'Can suyu' adı verilen adı verilen bu çalışmanın ardından göl de az da olsu birikinti oluştu. Su biriken göl göçmen kuşlara da ev sahipliği yapmaya başladı. Angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık ve boz kaz gibi 232 farklı kuş türünü barındıran Kuyucuk Kuş Cenneti, özlemini çektiği cıvıl cıvıl ve renkli günlerine geri döndü. ?Göçmen kuşların akaryakıt istasyonu?, ?Dinlenme Tesisleri? olarak da adlandırılan Kuyucuk Gölü?ne Mart ayının ortalarından bu yana akın akın kuşlar geliyor. Göle konuklamak için gruplar halinde gelen kuşlar rengarek görüntüleri ve neşeyle çıkardıkları seslerle alanı adeta şenliğe çevirdi.<br>Gölde artık bir yoğun bir kuş popülasyonuna rastlamak mümkün. Devasa görünümlü boz kazların sayısının da arttığı gölde, sinsice dolaşan avcı kuşlar da dikkat çekiyor. Göl kenarında beslenen ağaç kakanlar ve daha birçok kuşun gökyüzünde dans ettiği görüntüler Kuyucuk?un zenginliğini de gözler önüne serdi. <br>Gölün ilk kez kuruma belirtisini 2013 yılında gösterdiğini belirten Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, ?2017-2018 yıllarında kısmen, 2019 yılında da yüzde 99?u tamamen kurudu. Oldukça fazla kuş çeşitliliğine sahip olan Kuyucuk Gölü, kurumadan önce hem kuş sesiyle hem de sabah-akşam kuş hareketliliğiyle görenlerin beğenisini kazanıyordu. Büyüleyici görüntü ve ses vardı. Şu anda da göç zamanı olduğu için Kart ayının 15?inden sonra kuşlar yüksek yerlere doğru gelirler. Kular buraya geldiklerinde hem besleniyorlar hem de ürüyorlar. Şu anda eskiye nazaran çok fazla çeşitlilik olmasa da epey sayıda kuş var" dedi.<br>KUYUCUK KUŞ CENNETİ<br>Türkiye?nin, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13'üncü alanı olan Kuyucuk Gölü, Kars kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Arpaçay sınırlarında yer alıyor. Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden bin 627 metre yükseklikte bulunuyor. Adını da bitişiğindeki köyden alan Kuyucuk Gölü, angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık ve boz kaz gibi 232 farklı kuş türünü barındırıyor.DHA-Genel Türkiye-Kars <br>2020-04-18 10:30:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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