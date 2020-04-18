Sarıkamış Kaymakamlığı sokak hayvanları için mama ve su bıraktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Tarım Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına özellikle muhtelif yerlere mama ve su bırakıldı.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle işletmelerin kapanmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları Sarıkamış Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yeteri kadar yiyecek bırakılarak beslenmeleri sağlandı.

Ekiplerin düzenli olarak hayvanlar için mama, yem ve su bırakılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.