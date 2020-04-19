Korona virüs hayırsever iş adamlarını harekete geçirdi İş adamlarından Kars’a 500 ton organik gübre desteği geldi

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın girişimleriyle Kıraca Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Kars ve ilçelerinde çiftçilere dağıtılmak üzere 500 ton organik gübre desteğinde bulundu.

Türkiye’de tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Kars’ta yeni tip korona virüs (Covid19) salgınından çiftçilerin olumsuz etkilenmemesi için Kıraç Holding, “Anadolu'nun bereketli toprakları yeniden filizlensin” sloganıyla çiftçilere 500 ton gübre ve 10 bin koli gıda desteğinde bulundu. Gönderilen organik gübre yüklü 8 tır Kars’a geldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu ve Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş ile Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, tırları Kars’ın girişinde karşılayarak konvoy halinde dağıtım merkezlerine götürdü. Tırların bir kısmı Kars kent merkezine, bir kısmı da Digor ilçesine hareket etti. Çiftçi başına 200 kilo olarak dağıtılacak gübreler, yaklaşık 2 bin 500 çiftçiye ulaştırılacak.

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş yaptığı açıklamada, “Kıraç Holding, Kars'taki Covid19 nedeniyle zor günler yaşayan çiftçilere gübre gönderdi. Organik gübre Kars çiftçisinin elinden toprakla buluşacak. İnşallah 2020 yılı bereketli bir yıl olacak, bunda Kıraç Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ve SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Barak Korkmaz Bey'in katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Çiftçilere dağıtılmak üzere 500 ton gübrenin gönderildiğini vurgulayan Ertaş, “Dar gelirli çiftçilerimize dağıtılmak üzere gelen gübreleri dağıttık. İnan Kıraç ve Sezgin Baran Korkmaz'dan bu konuda desteklerini bekliyoruz. Çiftçilerimizin yüzü güldü. İş adamlarımızın çiftçilerimize sahip çıkmasını istiyoruz. Ülkemiz bu süreçte üretime devam etmezse 2020 yılı sonbaharında büyük sıkıntılar çekeceğiz. Covid19 salgını nedeniyle dünyada herkes kapılarını kapatmış, ihracat yavaşlamış durumda, ithalat yavaşlamış durumda. Biz kendi kendine yeten bir ülke olarak fedakarca çalışan çiftçiler bu süreçte çalışmasını sürdürüyor. Korona virüs nedeniyle herkes evindeyken, çiftçilerimiz tarlalarında ekim yapıyor. Bu süreçte üretime katkı sundukları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Organik gübreleri alan çiftçilerin yüzü gülerken, çiftçiler hayırsever iş adamlarına teşekkür etti.

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