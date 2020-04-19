Sarıkamış’ta bir kişi gölette boğuldu

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Sarıkamış’ta serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde meydana geldi. Serinlemek için köy sınırları içerisinde bulunan gölete giren Ç.A. birden gözden kayboldu. Durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler Ç.A.’nın cansız bedenine ulaştı.

Ç.A.’nın cansız bedeni ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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